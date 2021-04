Drei CDU-Politiker aus dem Kreis Ravensburg sind bei Koalitionsverhandlungen dabei

Aus dem CDU-Kreisverband Ravensburg sind Raimund Haser in der Arbeitsgruppe Klima, Umwelt- und Artenschutz, Energie, August Schuler in der Arbeitsgruppe Inneres, Justiz, Verfassung, Kommunen sowie als Sonderbeauftragter der Bundeswehr und Maximilian Klingele in der Arbeitsgruppe Kultus, Teil des Verhandlungsteams der CDU bei den Koalitionsverhandlungen mit Bündnis 90/Die Grünen. Darauf machen die drei Landespolitiker in einer gemeinsamen Pressemitteilung aufmerksam.

Dazu erklärt der Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg, Manuel Hagel: „Wir werden in den kommenden Wochen sehr, sehr hart arbeiten, um Baden-Württemberg eine gute Grundlage für eine innovative und kreative Regierung zu geben. Es ist wirklich großartig, dass wir mit Raimund Haser, August Schuler und Maximilian Klingele solch kluge und engagierten Verhandler in unserem Team dabei haben. Und ich bin mir sicher, dass mit dem Einsatz unserer Verhandlerinnen und Verhandler am Ende etwas richtig Gutes fürs Land entsteht.“

Die drei Landespolitiker aus dem Kreis Ravensburg sagen dazu: „Wir freuen uns, Teil des Verhandlungsteams der CDU zu sein. Wir haben mit dem Sondierungsergebnis ein wirklich gutes Fundament für die Koalitionsverhandlungen. In den kommenden Wochen werden wir das in unseren Arbeitsgruppen gemeinsam und vertrauensvoll mit den Grünen ausbuchstabieren.“