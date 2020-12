Drei Bäume im Strandbad-Areal gefällt

Bei der Impfung gegen das Coronavirus dürfte Waltraud Kränzle eine der ersten aus der Region gewesen sein. Dass es so schnell mit einem Termin klappte, hat die 86-Jährige Wangenerin ihrer hartnäckigen Enkelin Valerie Enderle zu verdanken. Die Geschichte ist auch eine von der großen Unsicherheit über den kleinen Piks.

Wie stellt man es an, wenn man seine geliebte Oma so schnell wie möglich gegen das Coronavirus schützen will, das Kreisimpfzentrum in Ravensburg aber erst Mitte Januar startet?