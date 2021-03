Drei Autos prallen in Bad Waldsee aufeinander

Vom Pech verfolgt ist am Montag gegen 12.30 Uhr der 56-jährige Fahrer eines Ford Custom in der Biberacher Straße in Bad Waldsee gewesen. Er wurde in einen Verkehrsunfall verwickelt, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann fuhr zunächst einer vorausfahrenden 35-jährigen Autofahrerin leicht auf, als diese verkehrsbedingt halten musste. Eine nachfolgende 19-Jährige erkannte den stehenden Kleintransporter zu spät und fuhr mit voller Wucht auf. Durch den Aufprall wurde der Ford erneut auf den VW der 35-Jährigen geschoben. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.