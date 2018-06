Die Theaterpädagogik ist ein fester Bestandteil des Schulprofils der Durlesbachschule. Jedes Jahr führt die dritte Klasse im Rahmen des Projekts ein Stück auf. In diesem Jahr stand laut Pressemitteilung der Schule das Märchen Dornröschen auf dem Programm. Jutta Klawuhn, Schauspielerin am Theater Ravensburg, leitete den Theaterworkshop. Sie begleitete die Kinder an drei Tagen.

Beim ersten Treffen ging es um die Grundlagen des Theaterspiels: Durch verschiedene theaterpädagogische Spiele lernten die Kinder Körper und Stimme als Instrumente des Schauspielers kennen – ähnlich wie ein Maler seine Farben oder ein Musiker sein Instrument pflegt und stimmt, so muss es ein Schauspieler mit Körper und Stimme tun. Anschließend wurden die Rollen verteilt. Damit jedes Kind möglichst ein Mal seine Wunschrolle spielen durfte, gab es zwei Besetzungen und insgesamt sechs Dornröschen.

Im zweiten Block wurden einzelne Abschnitte der beiden Märchen in Szenen oder Standbilder umgesetzt, Figuren entwickelt und ausprobiert. Die Schüler waren laut Mitteilung mit großem Vergnügen und Engagement selbstständig und kreativ bei der Sache. Zum Teil entwickelten sie ihre Rollen weiter und erfanden eigene Texte, die dann im Drehbuch festgehalten wurden. Im dritten Teil des Workshops ging es um das Zusammensetzen der Einzelteile, sodass ein kurzes zusammenhängendes Märchenstück entstand. Dieses Stück wurde dann im Rahmen des Deutschunterrichts in den vergangenen Wochen intensiv geprobt. Kinder und Eltern steuerten passende Kostüme bei.

Die große Aufführung war dann am Schulfest. Jutta Klawuhn begrüßte die Zuschauer und erklärte in einer kurzen Einführung den Sinn und die Intention des Theaterspielens mit Kindern: Kinder könnten durch das Theaterspiel quasi nebenbei vielfältige Kompetenzen erwerben: Textinhalte würden intensiv verinnerlicht, Stimm-, Sprach- und Körperausdruck verbessert, die Präsentationsfähigkeit werde geschult. Darstellendes Spiel fördere außerdem die Kommunikations- und Teamfähigkeit, rege die Kreativität an und fördere die Lese- und Sprachkompetenz. All dies seien wichtige Inhalte des Bildungsplans für die Grundschulen, weil sie die gesamte Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes fördern. Außerdem waren die Kinder mit viel Freude und Begeisterung dabei, was bei den Aufführungen deutlich wurde. Der große Applaus belohnte sie für die Mühen.