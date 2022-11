Dorfweihnacht in Reute-Gaisbeuren

In Gaisbeuren auf dem Dorfplatz sowie im Dorfgemeinschaftshaus findet am Samstag, 26. November, die Dorfweihnacht mit Weihnachtsmarkt statt. Beginn ist um 14 Uhr. Dann öffnet laut Ankündigung der Stadt die Dorfweihnacht ihre Pforten, bei der die Besucher eine große Auswahl an Handwerksarbeiten und mehr erwartet, wettergeschützt in der Dorfgemeinschaftshalle sowie im Foyer.

Das ist für Kinder geboten

Auf dem weihnachtlich dekorierten Dorfgemeinschaftsplatz gibt es neben Glühwein und Punsch auch unterschiedliche kulinarische Köstlichkeiten wie Kartoffelnudeln, Flammkuchen, heiße Seelen und mehr. Für Kinder besteht die Möglichkeit, selbst Stockbrot über den aufgestellten Feuerschalen zu machen. Darüber hinaus werden Geschichten zur Weihnachtszeit erzählt, zudem werden für Kinder Bastel- und Backaktionen angeboten. Die Bastelaktion wird von der Narrengilde Reute organisiert, die Backaktion von den Närrischen Gaisbeurern.

Der Nikolaus kommt

Um 15 Uhr singt der Kinderchor der Durlesbachschule und um 15.30 Uhr kommt dann der Nikolaus in die St. Leonhardskirche zu Besuch. Um 16.30 Uhr tritt ein Ensemble des Musikvereins Reute-Gaisbeuren auf und um 18 Uhr ist der Liederkranz zu hören.