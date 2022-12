Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Durch die Hauptorganisation von Gerhard Frick (Ortschaftsrat) und seiner Frau Susanne (Ortschaftsverwaltung) sowie zwei Ortschaftsräten Edwin Bertrand und Andreas Fischer fand vor kurzem die erste Dorfweihnacht in Mittelurbach statt. Es war ein toller Erfolg. Musikalisch wurden die Besucher von der Lumpenkapelle Urbach’l unterhalten und die Kinder vom Kindergarten St. Michael sangen voller Begeisterung Weihnachtslieder vor dem von ihnen geschmückten Weihnachtsbaum. Dieser wurde später von einer Waldseer Firma ersteigert. Das Geld geht als Spende an den Kindergarten St. Michael. Danke an alle Mitwirkenden (FFW Abteilung Mittelurbach, Kindergarten St. Michael, Königstäler Narren, Lumpenkapelle Urbach’l, Reit- und Fahrverein Bad Waldsee und Mittelurbacher Bürger), freiwillige Helfer und alle Besucher aus Nah und Fern.