Dorfweihnacht in Mittelurbach

In Mittelurbach wird am Samstag, 17. Dezember, von 16 Uhr bis 22 Uhr eine Dorfweihnacht veranstaltet. Diese findet auf dem Parkplatz beim Dorfgemeinschaftshaus in Mittelurbach statt. Laut Ankündigung wird Verschiedenes an Essen und Getränken angeboten wie Glühmost, Waffeln, gezogene Küchle, Raclettekäse auf Brot, gegrillte Würste, gebrannte Mandeln und Magenbrot. Darüber hinaus gibt es Kreatives vom Kindergarten St. Michael und Mittelurbacher Bürgern und Singen mit den Kindern. Unter Aufsicht können Kinder auch Würstchen grillen. Weihnachtsmusik spielt die Lumpenkapelle Urbach’l.