Wegen Corona: Dorfweihnacht in Gaisbeuren erneut abgesagt

Die geplante „Dorfweihnacht“ am Samstag, 27. Dezember, rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren wird aufgrund der aktuell stark ansteigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. Wie Ortsvorsteher Achim Strobel der SZ am Dienstag sagte, könne und wolle es die Ortschaft nicht verantworten, dass sich Besucherinnen und Besucher trotz geltender Hygienevorschriften womöglich infizierten.

„Schweren Herzens sagen wir diese Veranstaltung deshalb ab und hoffen, dass wir in diesem Jahr dann wenigstens ein entspannteres Weihnachtsfest haben werden“, so Strobel. Wie berichtet, gibt es auch in Bad Waldsee derzeit eine hohe Zahl Infizierter – darunter sind viele ungeimpfte Personen, aber auch Geimpfte mit Impfdurchbrüchen sind betroffen und zeigen leichtere Grippesymptome. Landesweit sind Städte und Gemeinden im Moment dabei, das Pandemie-Risiko für die vorgesehenen Weihnachtsmärkte im Dezember abzuwägen. Erste große Formate – wie beispielsweise die Lindauer „Hafenweihnacht“ – wurden bereits abgesagt.