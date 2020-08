Die Dorfbewohner von Molpertshaus sind am Ausmisten und laden ein zu einem Flohmarkt am Sonntag, 23. August, von 10 bis 18 Uhr, teilen die Organisatoren mit. Bunte Regen-und Sonnenschirme würden den Besuchern den Weg durch das Dorf und zu den Flohmarktständen auf den privaten Grundstücken der Einwohner weisen. Die Organisatoren weisen daraufhin, dass die aktuellen Corona-Bestimmungen eingehalten werden müssten. Parkmöglichkeiten gebe es im Wiesenweg am Friedhof, beim alten Schulhaus, beim Gasthaus Adler und am Sportplatz. Organisiert wird der Dorfflohmarkt von Christine Blattner, Deniese Gnannt und Jasmin Geisler.