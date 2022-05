Doppelausstellung von Jörg Eberhard

Im dritten Anlauf klappt es: Nachdem die ersten beiden Ausstellungen von Jörg Eberhard coronabedingt abgesagt werden mussten, ist es nun soweit. Von Sonntag, 5. Juni, bis 7. August sind die Arbeiten in einer Doppelausstellung zu sehen.

Bereits im Mai 2020 war die Doppelausstellung in der Kleinen Galerie sowie im Museum im Kornhaus als Jubiläumsveranstaltung geplant gewesen. Es sollte die 100. Ausstellung im Haus am Stadtsee sein und eine Würdigung Eberhards, der bis zum Jahr 2004 Mitgalerieleiter war. Gemeinsam mit Axel Otterbach teilte er sich die Aufgabe von 1986 bis 2004. Wegen Corona fiel diese Veranstaltung bekanntlich aus und auch ein weiterer Versuch ein Jahr später fiel noch der Pandemie zum Opfer.

Getreu dem Motto: „Aller guten Dinge sind drei“, zeigen die Kliene Galerie und das Museum im Kornhaus die neuen Arbeiten von Jörg Eberhard in einer Doppelausstellung vom 5. Juni bis zum 7. August. Die Vernissage dazu findet am Sonntag, 5. Juni, um 11 Uhr in der Kleinen Galerie im Haus am Stadtsee statt. Das Grußwort spricht Oberbürgermeister Matthias Henne, die Begrüßung hält Axel Otterbach.

„In meiner Malerei ist mir das Zeigen von geformten Dingen, und das Zusammenfügen von sichtbaren Inhalten dringlich. Sicher, die Inhalte können kompliziert und manchmal hermetisch verschlossen sein. Deshalb erscheinen gerne neue und alte Schlüssel im Bild, mit denen man Inhalte auf- und verschließen kann“, beschreibt Eberhard seine Kunst.