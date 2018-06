Dominik Souard: „Kulturfond ist zu bürokratisch“

„Die Doppik ist nicht besser oder schlechter, sondern nur anders“, erläuterte Dominik Souard (GAL) seine Erfahrungswerte, ehe er klare Worte fand: „Wir sehen die Haushaltsberatungen in dieser Form zu einer reinen Kommentierung degradiert. Wir möchten mitgestalten, in den Haushalt hineinwirken und nicht kommentieren.“

Souard legte auf fünf Themen besonderen Wert. So machte er sich für ein verbessertes Radverkehrskonzept stark („Seitenstreifen erhöhen nicht das Sicherheitsgefühl der Radfahrer“). Auch der öffentliche Nahverkehr benötige eine neue Konzeption und eine barrierefreie Alternative zum bestehenden Pflasterbelag in der Innenstadt müsse gefunden werden. Das Thema Luftreinhaltung liegt der GAL-Fraktion am Herzen („Wir möchten das Thema erörtern und mit Messungen und Zahlenmaterial unterfüttern“). Und nicht zuletzt betonte Souard, dass die Förderung der Kultur wichtig ist: „Wir befürchten, dass der eingeführte Kulturfond zu bürokratisch ist. Hier muss das Prozedere angepasst werden.“