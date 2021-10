Döchtbühlschule mit Stand an der (Aus-)Bildungsmesse vertreten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Döchtbühlschule war auch dieses Jahr mit einem eigenen Stand an der (Aus-)Bildungsmesse in Bad Waldsee vertreten. Die (Aus-)Bildungsmesse wird von der Bildungsstiftung Bad Waldsee organisiert, welche auch die Berufswegeplanung an der Döchtbühlschule unterstützt. Novum dieses Jahr war auch die Örtlichkeit, so fand diese als Outdoorveranstaltung auf der Bleiche statt. Dort fanden sich über 45 Betriebe aus Bad Waldsee und näherer Umgebung ein, um den Schülerinnen und Schülern der Waldseer Schulen das breite Spektrum der vielfältigen, reizvollen, zukunftsträchtigen und interessanten Ausbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ziel der Veranstaltung war es auch, erste Kontakte zu Wirtschafts-/ Industrie- sowie Dienstleistungsunternehmen sowie Institutionen, die aus- und weiterbilden aufzunehmen.

Am Stand der Döchtbühlschule konnten sich interessierte Eltern und Firmen über die Berufswegeplanung der Döchtbühlschule bei Uli Gassner, Beauftragter für Berufsorientierung, informieren. Des Weiteren war der Stand Anlaufstelle für unsere 9er und 10er, die durch ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer Frau Barth, Frau Schedler, Herr Kugler und Herr Mang begleitet wurden. Hier wurden sie mit Namensschildern ausgestattet, was auch bei den anderen Ausstellern und Organisatorin Anna Pinzger von der Bildungsstiftung großen Anklang fand. Man spürt, hier wird auch schulisch professionell gearbeitet. Zu den ca. 50 Neunt- und Zehntklässlern gesellten sich auch jede Menge Schülerinnen und Schüler der Klassen 8, was das frühe Interesse für die spätere Berufswahl zeigt.