Döchtbühlschule informiert Eltern von Vorschulkindern

Die Döchtbühlschule lädt alle interessierte Eltern von Vorschulkindern zu einem Informationsabend in den Musiksaal der Döchtbühlschule ein. Es gibt zwei Termine zur Auswahl: Mittwoch, 30. November, oder Donnerstag, 1. Dezember, jeweils um 19 Uhr.

An dem Abend geht es vor allem darum, ein besseres Verständnis für die „Schulbereitschaft“ zu entwickeln. Die Kooperationslehrkräfte der Döchtbühlschule Kristina Fötsch und Nelli Weber werden aus der Praxis berichten und stehen für Fragen zur Verfügung. Natürlich können sich dabei die Eltern auch einen kleinen Eindruck von der Döchtbühlschule machen, um so eine gute Schulentscheidung für ihr Kind zu treffen. Die Schule bittet um Anmeldung per Mail an info@doechtbuehlschule-bw.de oder Telefon 07524/97669100.