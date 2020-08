Döchtbühlschule feiert Abschlussklassen

Kurz vor Beginn der Sommerschulferien haben die Neunt- und Zehnklässler der Döchtbühlschule in Bad Waldsee aus den Händen von Schulleiter Frank Wiest ihr Abschlusszeugnis in Empfang genommen. Begleitet von den Schuleltern, wurden alle drei Klassen in der Mensa im Schulzentrum verabschiedet. Das teilt die Bildungseinrichtung mit.

Besonders bewegend gewesen seien die Ansprachen der Klassenlehrkräfte – Jennifer Ruf, Alexander Mang und Martin Streicher – gewesen. Es sei zu spüren gewesen, dass in den vergangenen Jahren etwas zusammengewachsen ist, das den Absolventen die Sicherheit gebe, die sie benötigen, um den nächsten Schritt auf ihrem Lebensweg gehen zu können.

Folgende Schüler wurden laut Schulbericht feierlich verabschiedet:

Klasse 9a: Azra Avci, Robert Beck, Elena Caldarella, Fatima Daham, Paul Haag, Viviana Heilemann, Yigit Kocaoglu, Evelyn Krause, Laura Kuhle, Refika Kuhle, Lukas Landthaler, Anton Laschizkij, Alisa Nothelfer, Kamila Rabbe, Sina Scheffold (Preis), Lisanne Seferovic, Sefika Yesilat, Melanie Zornik (Preis), Klassenlehrer Alexander Mang.

Klasse 9b: Valerija Christopolova, Natalia Danisan, Lina Eichberg, Dolwan Gelw, Moritz Geray, Bianka Heveli, Marlon Hövelmann, Laura Kinzel (Preis), Samuel Kranz, Andrej Lapcev, Emily Löchle, Melissa Maurus, Vanessa Miller, Selina Murowski (Preis), Marko Nikollbibaj, Amin Sharro, Yesim Yilmaz, Klassenlehrerin Jennifer Ruf.

Klasse 10: Edina Begic, Aliyah Bernhard, Cem Erdem, David Gerber, Sat Zinab Habo, Daniel Hein, Argjend Karaxha, Edwin Klaus, Daniel Korom, Sofia Kranz-Villena, Karina Leinweber, Daniel Lewandowski, Teodora Milosavljevic, Sören Pfeifer, Edgard Schwarz, Zehra Soybelli, Melih Terzi, Klassenlehrer Martin Streicher.