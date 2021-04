Dinner auf Rädern

Essen gehen, und das trotz der aktuellen Coronabeschränkungen kann man vor der Tür des Restaurants Im Hofgut. Ein Wohnmobil-Dinner verspricht laut einer Pressemitteilung einen genussvollen Abend auf Rädern.

„Mit dieser spannenden Idee haben wir unser kulinarisches Angebot in der Krisenzeit erweitert und freuen uns, etwas Urlaubsstimmung aufkommen zu lassen. Ein unbeschwerter Abend mit kulinarischen Genüssen ohne jedes Risiko erwartet unsere Gäste. Da wir seit letztem Jahr über einen eigenen Stellplatz direkt am Golfgelände verfügen, lag die Idee des Wohnmobil-Dinners nahe“, sagt Sascha M. Binoth, Geschäftsführer des Fürstlichen Golf-Resorts. „Davor oder danach stehen sieben fürstliche, gut ausgeschilderte Spazierwege um fünf malerische Seen zur Verfügung.“

Beim Drei-Gänge-Menü setzt das Team um Küchenchef Christian Lieb auf saisonale, frische und heimische Produkte. Die Menükarte bietet Gerichte aus der modernen, kreativen Landhausküche. Sommelier Martin Wochner sorgt für speziell ausgewählte Weine zu jedem Gang. Serviert wird frisch aus der Küche im Wohnmobil oder Wohnwagen.

Wer während des Essens noch einen Wunsch hat oder Getränke nachbestellen möchte, kann das Servicepersonal jederzeit telefonisch erreichen, teilen die Veranstalter mit. Im Anschluss an das Dinner wird das Geschirr in der Thermobox einfach vor die Wohnmobiltüre gestellt und abgeholt.

Wer selbst nicht im Besitz eines Wohnmobils ist, hat zudem die Möglichkeit, in einem Premiummodell des Wohnmobilherstellers Hymer Platz zu nehmen. Der obligatorische Euro Miete kommt der Jugend-Golfabteilung zugute.

Einem Ehepaar, das aus dem Bodenseekreis mit seinem Camper auf das fürstliche Gelände im Hopfenweiler gekommen ist, steht die Begeisterung ins Gesicht geschrieben: „Endlich haben wir wieder Gelegenheit, unser Wohnmobil zu nutzen. Ein tolles Menü in unserem eigenen Reich. Besser hätte der Tag nicht sein können“, werden sie in der Pressemitteilung zitiert.

Das Wohnmobil-Dinner kann von Donnerstag bis Sonntag, von 17 Uhr bis 21 Uhr gebucht werden. Späteste Anreise ist 19 Uhr. Die Menükarte sowie weitere Informationen sind im Internet unter www.restaurant-im-hofgut.de zu finden. Reservierungen können telefonisch unter 07524 / 401 70 oder per E-Mail an info@waldsee-golf.de aufgegeben werden.