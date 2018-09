Digitales Lernen über die Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Bad Waldsee geht weiter in die Online-Offensive. Sie bietet über die bekannte Onleihe-Plattform jetzt mehr als 2000 Kurse zum elektronischen Lernen, dem so genannten E-Learning, an. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit.

Durch die elektronischen Kurse können sich Kunden der Stadtbücherei zeit- und ortsunabhängig in verschiedenen Bereichen selbständig weiterbilden. Die Schwerpunkte des Angebotes bilden dabei die Bereiche EDV, Karriere, Kommunikation, Selbstmanagement und Sprachen der Anbieter Video2brain, Lingua TV.com und IWDL – Ich will Deutsch lernen.

Um das Angebot nutzen zu können, benötigt man einen Internetzugang und eine gültigen Bücherei-Ausweis mit bezahlter Jahresgebühr, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Über die Onleihe-Plattform www.onleihe.de/bodensee-oberschwaben könne im E-Learning-Angebot gestöbert werden und dort sind auch Anmeldungen für die elektronischen Kurse möglich.