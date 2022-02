Digitaler Informationsnachmittag der Realschule Bad Waldsee

Die Realschule Bad Waldsee lädt am Freitag, 18. Februar, um 15 Uhr alle kommenden Fünftklässler und deren Eltern zu ihrem diesjährigen Infonachmittag ein. Aufgrund der Corona-Pandemie muss der Nachmittag leider online in digitaler Form über die Plattform „Moodle“ stattfinden.

Bei dieser Veranstaltung wird die Schule mit ihren didaktischen und pädagogischen Zielsetzungen sowie die Wahlpflichtfächer genauer vorgestellt. Außerdem werden die Profile der Bläserklasse, der Zirkusklasse, des bilingualen Zuges sowie weitere Besonderheiten der Schule und der Schulart näher vorgestellt.

Wer daran teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis spätestens Mittwoch, 16. Februar, per E-Mail unter sekretariat@rsbadwaldsee.de anzumelden. Der Zugangslink für Moodle wird in den Folgetagen per E-Mail verschickt. Für Rückfragen steht das Sekretariat unter Telefon 07524 / 97 66 92 00 zur Verfügung.