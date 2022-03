Digitaler Haushaltsplan steht allen Bürgern zur Verfügung

Mit dem Haushalt 2022 ist auch der interaktive Haushaltsplan eingeführt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde der Haushaltsplan wie in den Vorjahren wieder gedruckt, aber in wesentlich geringerer Anzahl, da die Gemeinderäte den Haushaltsplan als PDF-Datei erhalten haben. Zusätzlich stehe der digitale Haushalt den Gemeinde- und Ortschaftsräten und allen Bürgern zur Verfügung. Interessierte haben nun also die Möglichkeit, sich ein übersichtliches Bild von der Finanzlage und den geplanten Investitionen der Großen Kreisstadt Bad Waldsee zu machen. „Die nahezu selbsterklärende Struktur ermöglicht einen schnellen und vollständigen Überblick über die einzelnen Teilhaushalte – Organisation der Stadt, zum Beispiel der Teilhaushalt Schulen, Bildung, Betreuung und Sport – und deren Produkte – einzelne Leistung, zum Beispiel das Gymnasium“, erläutert die Stadtverwaltung in aller Kürze die Struktur. Durch einzelne Klicks könnten leicht weitere Informationen abgerufen werden. Transparent und anschaulich mit Zahlen und Diagrammen sei der interaktive Haushalt dargestellt. Ampelfarben und Pfeile zeigen die weiteren Entwicklungen an. Auch die einzelnen Investitionen können aufgerufen werden, teilt die Stadt mit.

Während die Druckversion nur zusammengefasste Produktgruppen enthalte, könne nun detaillierter durchgeklickt werden. Über den Link auf der Homepage der Stadt (www.bad-waldsee.de/info/haushaltsplan) ist es nun möglich, den kompletten Plan in interaktiver und übersichtlicher Form aufzurufen. Zudem könne der Plan als PDF-Dokument angezeigt werden. Eine Anleitung zur Anwendung des interaktiven Haushaltsplans stehe auf der Homepage ebenfalls zum Download bereit.