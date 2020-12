Dieses Jahr zwar kein Lichterweg, aber viele offene Kapellen im Haistergau

Alljährlich führt der Lichterweg in der Silvesternacht mit vielen brennenden Kerzen von Haisterkirch oder von Haidgau zur Sebastianskapelle. Doch dieses Jahr fällt er der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Ausgangssperre zum Opfer, teilen die Landfrauen Haisterkirch-Mittelurbach mit.

Die Kapelle im Wald, die für viele Menschen ein „Kraft-Ort“ sei, habe in den vergangenen Monaten an Bedeutung gewonnen. Viele Spaziergänger, Wallfahrer und Familien würden die Kapelle als Ziel für eine Wanderung wählen und einkehren. Dort genießen sie die spirituelle Atmosphäre, setzen sich eine Zeit lang still in eine Bank, tragen ihre Sorgen, ihre Hoffnung, ihr Bitten und ihren Dank im Gebet vor Gott, schreiben sie in das ausgelegte Fürbitt-Buch und entzünden Kerzen.

Im Advent haben die Landfrauen Haisterkirch-Mittelurbach laut Mitteilung den Blick auch auf die vielen anderen Kapellen im Haistergau gelenkt. Alle Kapellen im Haistergau und die Sebastianskapelle in Mittelurbach wurden demnach adventlich gestaltet und für die Besucher Impulse hinterlegt. Die Kapellen waren abends bis etwa 19 Uhr geöffnet und beleuchtet. Diese Initiative, die viele Menschen dankbar angenommen hätten, wird über den Jahreswechsel weitergeführt. Die Landfrauengruppe hat Segenstexte und gute Wünsche für den Jahreswechsel in den Kapellen bereitgelegt.