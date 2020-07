Dieser Mais wird an Kühe verfüttert und geht nicht in die Biogasanlage

Die Erweiterung des Gewerbegebiets Wasserstall wird dieser Tage in Bad Waldsee viel diskutiert. Nachdem zuletzt der Maisacker, der derzeit auf der Erweiterungsfläche sprießt, im Bild zu sehen war, haben sich die Pächter bei der „Schwäbischen Zeitung“ gemeldet.

Die Familie Maucher betont, dass es sich bei ihrem Familienbetrieb um einen Milchviehbetrieb handelt und der Mais für die Tiere benötigt werde, da dieser eine hervorragende Futterpflanze sei. Lediglich bei einer guten Erntemenge könnten Restmengen an Biogasanlagen abgegeben werden. Eine Kuh fresse circa 50 Kilogramm am Tag, davon rund 27 Kilogramm Gras, 20 Kilogramm Mais und drei Kilogramm Getreide. „Wir arbeiten auf den Äckern in dreigliedriger Fruchtfolge, das heißt es wird abgewechselt zwischen Mais und zwei Getreidearten plus Zwischenfruchtmischungen“, teil Familie Maucher mit.

Ein Foto aus dem Jahr 2019 hätte daher an dieser Stelle lauter Getreidefelder gezeigt. „Durch den Wegfall dieser Anbauflächen wird uns diese bodenschonende Bewirtschaftung übrigens nicht mehr möglich sein. Wir sind auch der Meinung, dass Mais immer noch ökologisch wertvoller ist als Beton und wöchentlich gemähter Rasen. Vielleicht könnten im neuen Gewerbegebiet wenigstens zum Beispiel Blumenwiesen anstatt Rasen gesät werden?“, bringt die Familie einen weiteren Aspekt auf. Auch das Verhältnis der überbauten Fläche und den entstehenden Arbeitsplätzen sei in der Erweiterung verbesserungsfähig. „Gegenüber der Muttererde und uns Landwirten ist es einfach nicht fair, sich mit falschen Behauptungen das schlechte ,Öko-Gewissen’ schönzureden“, so beendet die Familie die Mitteilung.