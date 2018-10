Diese Seminare bietet die Familienbildung im November an

Die Familienbildung Bad Waldsee bietet in den kommenden Wochen drei Seminare an. Um die Themen Betreuungsverfügung, Patientenverfügung und Vollsorgevollmacht geht es am Samstag, 3. November, von 10 bis 12 Uhr in einem Vortrag mit dem Titel „Vorsorge treffen für den Fall X“ im Evangelischen Familienzentrum. Hans Zimmerer informiert darüber, wie man mit Hilfe der Vorsorgevollmacht, der Betreuungsverfügung und der Patientenverfügung Vorsorge treffen kann. Es gibt keine Teilnahmegebühr. Weitere Informationen gibt es bei Dagmar Soherr unter der Telefonnummer 07524 / 912734 oder im Internet unter www.familienbildung-bw.de/kurse. Dort können sich Interessierte auch anmelden. Anmeldeschluss ist am Freitag, 26. Oktober.

Carina Ludescher leitet ab Dienstag, 6. November, von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr ein fünfteiliges Seminar zu harmonischer Babymassage nach Bruno Walter. Mit einer sanften Massage werden die Sinne des Babys zart geweckt. Dadurch werden auf spezifische Weise die motorischen und geistigen Fähigkeiten gefördert, heißt es in der Ankündigung. Der Kurs ist für Eltern mit Babys im Alter von einem bis sechs Monaten geeignet. Treffpunkt ist die Kinderstube Bad Waldsee, Propst-Kügelin-Str. 8/1. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro. Anmeldung und Informationen bei Carina Ludescher unter der Telefonnummer 0176 / 62581566 oder per E-Mail kinderstube.badwaldsee@gmail.com.

Ein zweiteiliger Schnupperkurs in der japanischen Heilkunst Jin Shin Jyutsu beginnt am Mittwoch, 7. November, um 20 Uhr im Evangelischen Familienzentrum. Der zweite Termin ist am Mittwoch, 14. November. Unter dem Motto „Harmonie für Körper, Geist und Seele“ lernen die Teilnehmer das „Strömen“ – eine Methode für Menschen jeden Alters, die ohne Anstrengung etwas für Gesundheit und Wohlbefinden tun möchten. Wer mitmachen möchte, sollte eine Decke, eine weiche Unterlage, zum Beispiel eine Liegestuhlauflage, und ein kleines Kissen mitbringen. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Anmelden und Information bei Martina Wachter unter der Telefonnummer 07524 / 70137 86 oder im Internet unter www.familienbildung-bw.de/kurse.