In einem unbeobachteten Moment hat ein Unbekannter laut Polizei am Mittwochvormittag zwischen 11 und 12 Uhr aus einer Tragetasche, die im Flur des Gemeindehauses in der Straße „Gut-Betha-Platz“ abgestellt war, einen Geldbeutel gestohlen.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei dem Gemeindehaus beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 40430 aufzunehmen.