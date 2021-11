Diebstahl aus Geschäft

Am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 17 Uhr entwendete nach Angaben der Polizei ein bislang unbekannter Täter aus einem Geschäft in der Ravensburger Straße zwei Geldmappen, mehrere Münzrollen und einen Geldumschlag. Der Täter nutzte den Trubel im Laden, um unbemerkt in einen frei zugänglichen Lagerraum zu gelangen und die Gegenstände aus einem dort befindlichen unverschlossenen Behältnis zu entnehmen. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die den Täter möglicherweise beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07524 / 40 430 zu melden.