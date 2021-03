Diebstahl auf Baustelle in Bad Waldsee: Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen zahlreiche Utensilien von einer Baustelle in der Straße Tannenbühl in Bad Waldsee gestohlen haben, ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee wegen Diebstahls und bittet um Hinweise. Das teilt die Polizei.

Die Täter nahmen eine Baggerschaufel der Marke „Martin“ - mit 30 Zentimetern Schaufelbreite und ohne Zähne – sowie zehn, teils Kunststoffabsperrgitter mit Beleuchtung, und zwei Verkehrszeichen (Verbot für Fußgänger) mit. Der Gesamtsachschaden kann die Polizei noch nicht beziffern.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07524 / 40430.