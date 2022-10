Diebe nehmen in Bad Waldsee erneut Autos ins Visier

Ein Unbekannter hat in Bad Waldsee versucht, ein Auto der Marke VW aufzubrechen. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bahnhofstraße abgestellt. Als Tatzeit nimmt die Polizei den Zeitraum zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, an. Laut Polizeibericht gelang es dem Unbekannten zwar nicht, die Fahrertür des Wagens aufzuhebeln, allerdings verursachte er bei seinem Versuch einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Schon der dritte Fall in einer Woche

Innerhalb von einer Woche ist das nun schon der dritte Fall, bei dem in Bad Waldsee Unbekannte Autos ins Visier nehmen. So hatten Unbekannte im Lauf der vergangenen Woche einen VW Golf von einem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße entwendet. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag stahlen Unbekannte einen Opel Zafira, der im Meisenweg abgestellt war. Nach der Tat stellten die Diebe den Opel mit einem frischen Unfallschaden auf dem Parkplatz der Durlesbachhalle in Reute ab (SZ berichtete).

Gibt es einen Zusammenhang?

Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Fällen? Ist in Bad Waldsee etwa eine Bande von Autodieben unterwegs? Polizeisprecher Christian Sugg rät bei solchen Vermutungen zur Vorsicht. „Es sind drei einzelne Fälle. Jeder Fall muss einzeln betrachtet werden.“ Im Zuge der Ermittlungen werde geprüft, ob ein Tatzusammenhang zwischen den Fällen bestehe. „Aber derzeit gibt es keine konkreten Hinweise auf einen solchen Zusammenhang“, betont Sugg.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee (Telefonnummer 07524/4043-0) entgegen.