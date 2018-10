Diebe brechen in Firmen ein und stehlen Bargeld

Bargeld haben Einbrecher zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch 7 Uhr aus drei Firmengebäuden im Industriegebiet Wasserstall erbeutet, teilt die Polizei mit. Die Unbekannten hebelten in einem Fall die Noteingangstür auf und gelangten so in das Gebäude, wo sie weitere Türen aufhebelten. Im anderen Firmengebäude brachen die Täter einen Getränkeautomaten auf und gelangten so an Bargeld. Zeugen werden gebeten die Polizei in Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 40430 anzurufen.