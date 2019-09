Ein Unbekannter entwendete am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Hauptstraße ein Paar Herrensportschuhe der Marke Nike in der Größe 9 und eine Tragetasche aus Jute mit dem Symbol der Marke Nike im Gesamtwert von etwa 65 Euro. Der Diebstahl wurde durch den Filialleiter des Schuhgeschäfts festgestellt, nachdem ein auffälliger Kunde das Geschäft verlassen hatte. Der Filialleiter beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und südländisch, bekleidet mit schwarzen Schuhen, schwarzer Hose, schwarzem Kapuzenpulli und schwarzer Schirmmütze. Hinweise erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524/40430.