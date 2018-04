Dieb stiehlt Geld aus Bürogebäude

Bargeld hat ein Unbekannter gestohlen, der am Freitagmorgen gegen 4.45 Uhr in ein Bürogebäude in der Steinacher Straße eingedrungen war.

Der Täter hebelte laut Polizei in einem Büroraum einen Schrank auf und erbeutete das darin befindliche Geld. Ein Mitarbeiter bemerkte den Einbruch und verständigte die Beamten. Zeugen, die den unbekannten Täter beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Bad-Waldsee unter Telefon 07524/40430 zu informieren.