Ein Hotelbesitzer hat am Dienstag gegen 14 Uhr in der Rezeption seines Hotels in Gaisbeuren einen Dieb auf frischer Tat ertappt.

Der 40-jährige Tatverdächtige betrat nach Angaben der Polizei in einem unbeobachteten Moment das Hotel und entnahm Bargeld aus der Kasse. Der Betreiber sprach den Dieb an, woraufhin dieser das Geld zurückgab und mit seinem Wagen das Weite suchte. Polizeibeamte konnten den 40-Jährigen anhand des Kennzeichens ermitteln. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.