Die Werkrealschule Döchtbühl stellt sich vor

Am vergangenen Donnerstag hatten die Viertklasskinder und deren Eltern der Bad Waldseer und der umliegenden Grundschulen die Möglichkeit, die Klassenlehrerin der Klasse 5, Katharina Barth, und die Werkrealschule Döchtbühl kennenzulernen. Trotz des Onlineformats aufgrund der Pandemie stand die Praxis, das Mitmachen und Mitgestalten im Mittelpunkt der Veranstaltung. Los ging es mit dem Programmpunkt „Frag doch mal Frau Barth!“, denn in der Werkrealschule hat die Klassenlehrerin als Bezugsperson für die Kinder eine bedeutende Rolle. Die Kinder konnten im Vorfeld des Abends ihre Fragen an die neue Klassenlehrerin stellen. Die kamen dann in so großer Zahl, dass sich Frau Barth auf zehn Fragen beschränken musste. Die Antworten ermöglichten es den Kindern und den Eltern, ein lebendiges Bild der neuen Klassenlehrerin zu bekommen.

Nach diesem persönlichen Beginn stellten Frank Wiest und Uli Gassner, die Schulleiter der Döchtbühlschule, das Konzept der Werkrealschule, die sie als „Die Ausbildungsschule“ bezeichnen, vor. Dann folgte das Kennenlernen des Klassenzimmers. Dazu haben die jetzigen Fünftklässler in der Vertiefungszeit im Ganztag ihr Klassenzimmer mit dem iPad gefilmt und stellten in dem Film die Besonderheiten ihres Raumes samt der digitalen Ausstattung gekonnt vor.

Danach war die zeichnerische Kreativität gefordert. Zusammen mit ihrer Klassen- und Kunstlehrerin Katharina Barth durfte jedes Kind zu Hause sein „Glücksmonsterchen“ gestalten. Das geht im Postkartenformat an die Werkrealschule Döchtbühl und nimmt die Kinder im Herbst in Empfang. Der Kurzfilm „Ein Tag an der Werkrealschule Döchtbühl“ zeichnet einen Schultag eines Fünfers anschaulich nach und fand großen Anklang. Mit einer Fragerunde ging das Klassen-Lehrer-Treffen nach 70 Minuten und gut informierten Viertklässlerinnen und Viertklässler sowie Eltern zu Ende.

Die Schulanmeldung an der Werkrealschule Döchtbühl findet vom 8. bis zum 11. März statt. Um Kontakte zu vermeiden können die Anmeldeunterlagen telefonisch oder per Mail angefordert werden, sie werden dann von der Schule zugeschickt. Natürlich besteht auch die Möglichkeit die Unterlagen von der Homepage der Schule herunterzuladen (www.doechtbuehlschule-bw.de) oder sie im Schulsekretariat abzuholen. Auch eine Terminvereinbarung vor Ort ist möglich.