Die TG Bad Waldsee ist bereit für das Schlusslicht

Nach dem gelungenen Rückrundenauftakt spielen die beiden ersten Mannschaften der TG Bad Waldsee am Wochenende zu Hause. Die Volleyballer erwarten am Samstagabend (19 Uhr) den USC Konstanz II in der Eugen-Bolz-Sporthalle, die TG-Frauen haben am Sonntag (16 Uhr) den TSV G.A. Stuttgart II zu Gast.

Regionalliga: TG Bad Waldsee – USC Konstanz II (Sa, 19 Uhr): Nach dem Sieg in Karlsruhe hat sich die TG in der Regionalliga in der Spitzengruppe festgesetzt. Hier liegen aktuell vier Mannschaften innerhalb von nur zwei Punkten. Gegen den USC Konstanz II könnten die Bad Waldseer diese glänzende Ausgangsposition ausbauen und gehen als Favorit in die Partie. Die Gäste stehen am Tabellenende und kämpfen um den Klassenerhalt. Zu was die Gäste allerdings fähig sind, zeigten sie zuletzt mit einem beziehungsweise zwei gewonnen Sätzen in Botnang und Freiburg. Allerdings fehlte bisher meist die Konstanz, um ein ganzes Spiel erfolgreich durchzuziehen. Einmal mehr Grund genug für das Bad Waldseer Trainergespann Evi Müllerschön und Peer Auer, dafür zu sorgen, dass ihr Team die Aufgabe äußerst konzentriert angeht, um keine böse Überraschung zu erleben.

Frauen-Oberliga: TG Bad Waldsee – TSV G.A. Stuttgart II (So, 16 Uhr): In der Oberliga haben sich die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee mit dem äußerst mühsamen Sieg beim Tabellenletzten SSV Ulm 1846 auf einen starken dritten Platz vorgearbeitet. Zu Gast haben sie nun die zweite Mannschaft des TSV G.A. Stuttgart. Die schwer einzuschätzenden Gäste spielen eine durchwachsene Saison und stehen im Mittelfeld der Tabelle, kamen zuletzt aber zu zwei Siegen. Vieles spricht für eine ausgeglichene Partie, so wurden alle bisherigen drei Duelle der beiden Teams jeweils im Tiebreak entschieden. Sollte es der TG gelingen, an die starken Leistungen vor Weihnachten anzuknüpfen, ist ein Sieg aber durchaus möglich.

Die restlichen Teams der TG Bad Waldsee spielen auswärts. Die zweite Männermannschaft spielt am Sonntag (14 Uhr) in der Bezirksliga als Vierter beim Tabellensiebten VSG Bellenberg/Vöhringen und hofft auf einen guten Rückrundenstart. Die Spielgemeinschaft Ochsenhausen-Waldsee nimmt am Samstag in der Frauen-Landesliga bei der SG Volley Alb einen weiteren Anlauf zum ersten Saisonsieg.