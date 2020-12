Die Stärken und Schwächen von Bad Waldsee

Mit einer Online-Befragung hat die Stadt Bad Waldsee die erste Grundlage auf dem Weg zur Marke geschaffen. Laut Pressemitteilung der Stadt wurden vom 28. Oktober bis Ende November Bürger, Gäste und das Umland zu den Stärken, Schwächen und Chancen für Bad Waldsee befragt. Jetzt liegen die ersten Erkenntnisse aus der Befragung vor.

Im Vorfeld hatte die cima Beratung und Management GmbH aus Stuttgart gemeinsam mit einer Steuerungsgruppe einen Fragebogen konzipiert, welcher durch 20 Fragestellungen unterschiedliche Aspekte des aktuellen Images und der Selbstwahrnehmung der Bürger und Gäste abgefragt und erfasst hat, geht aus dem Schreiben der Stadt hervor. Auf der städtischen Projekt-Website www.markenprozess-bad-waldsee.de konnte dieser Fragebogen online beantwortet werden.

Gute Resonanz

„Aus unserer Erfahrung ist bei solchen Bürgerbefragungen in der Regel mit einer Beteiligungsquote von 1000 beantworteten Befragungen zu rechnen. In Bad Waldsee konnten im Ergebnis 1691 Befragungen in die Auswertung aufgenommen werden. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis und stellt eine belastbare Grundlage für den weiteren Markenprozess in der Stadt Bad Waldsee dar“, berichtet Stefan Leuninger, der als Berater der cima den Markenprozess begleitet. Die teilnehmenden Bürger und Gäste hätten sich intensiv im Rahmen der offenen Fragestellungen mit der Thematik auseinandergesetzt.

Belastbare Fakten

Inzwischen liege die erste Auswertung der Befragung vor, die einen Gesamtüberblick zu jeder einzelnen Fragestellung gebe, heißt es weiter. „In den vielen Gesprächen mit unseren Bürgern erfährt man, welche Themen bewegen und was Bad Waldsee für die einzelnen Mitmenschen bedeutet. Jetzt haben wir mit dieser Auswertung ein fundiertes Meinungs- und Imagebild zu unserer Stadt in Form von Zahlen und Fakten“, so Bürgermeister Matthias Henne. Fakten, die zeigen würden, wie groß die Bindung der Bürger zu Bad Waldsee ist, aber auch Fakten, die zeigen würden, woran weiter gearbeitet werden müsse, so Henne.

Stärken und Schwächen

So leben 94 Prozent der Befragten gerne bis sehr gerne in Bad Waldsee. Das Stadtbild, der Schloss- sowie Stadtsee und die Landschaft zählen zu den Top drei Stärken der Stadt. Bad Waldsee wird als lebenswert, gemütlich und sympathisch gesehen, der Gesundheitsstandort hat eine hohe Bedeutung und auch die geographische Lage wird als Stärke gesehen. Handlungsbedarf besteht für Themen wie zum Beispiel Wohnungs- und Bauplatzangebot, Jugendorientierung und verkehrliche Situation. Die gesamte Auswertung wird auf der städtischen Projekt-Website www.markenprozess-bad-waldsee.de bereitgestellt und ist für jeden einsehbar.

Daten umsetzen

Nun gelte es, einen genauen Blick auf die Zahlen zu werfen und weitere Auswertungen aus der gewonnenen Datenbasis zu ziehen, beschreibt Wirtschaftsförderin Shqipe Karagja die nächsten Schritte. „Wir können nun mit einem konkreten Werteabbild unserer Stadt arbeiten und können ans Eingemachte gehen. Es ist nun die Aufgabe der cima und der Steuerungsgruppe aus dieser Datenbasis die erste strategische Bilanz herauszuarbeiten.“ Dabei gehe es nicht nur um Stärken, sondern auch um die Bereiche, in denen Bad Waldsee nicht gut bewertet wurde, den Menschen aber wichtig sind.