Die Stadt Bad Waldsee sucht weitere Familienpaten

Die Stadt Bad Waldsee möchte Familien im Alltag mit Familienpaten unterstützen. Landesweit gibt es bereits ein großes Netzwerk, das Netzwerk Familienpatinnen und Familienpaten Baden-Württemberg, das 2013 vom Familienministerium Baden Württemberg zur Umsetzung der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ gegründet wurde.

Die Idee der Familienpatenschaft ist es, Familien und Alleinerziehende mit kleinen Kindern, die Entlastung und Unterstützung in ihrem Alltag benötigen, ehrenamtliche Hilfe zu bieten. Eltern kleiner KInder können an ihre Grenzen kommen und nicht immer leben Großeltern oder andere Verwandte am Ort, um Überlastungssituationen abzufangen. Hilfen und Unterstützung für Familien sind deswegen immer gefragt. Die Lücke sollen nun Familienpaten schließen.

Familienpaten schenken Zeit und Lebenserfahrung. Nach einem Kennenlernen der Familie werden mögliche Aufgaben besprochen. Diese können sein: Unterstützung des Familienalltags, Hilfe bei Behördengängen, kurzzeitige Kinderbetreuung, Begleitung der Kinder zu Kursen wie beispielsweise einem Schwimmkurs, gemeinsames Spielen oder Freizeitaktivitäten. Die Familienpaten sollen die Familien ein- bis zweimal pro Woche für eine Dauer von sechs bis zwölf Monaten oder möglicherweise aber auch länger unterstützen.

Familienpaten bieten aber auch emotionale Unterstützung durch Zuhören und Dasein. Die ehrenamtlichen Familienpaten sollen dabei keine professionelle Betreuung ersetzen, sie geben eher Hilfe zur Selbsthilfe. Sie sollen die Familien stärken.

Die Ehrenamtlichen werden mit der Aufgabe nicht alleine gelassen. In Bad Waldsee hat sich Johanna Hess, Mitarbeiterin der Stadt Bad Waldsee, zur sogenannten Koordinatorin für das Projekt ausbilden lassen, um als Vermittlerin zwischen Familien und ehrenamtlichen Familienpaten fungieren zu können.

Gesucht werden jetzt interessierte Menschen, die sich für das Ehrenamt eines Familienpaten oder einer -patin begeistern können. Das Alter, das Geschlecht, die soziale Herkunft oder der Beruf spielen dabei keine Rolle. Was zählt, ist die Motivation, die Erfahrung und die Bereitschaft, einer Familie zu helfen und sich mit den Kindern zu beschäftigen. Paten sollten vor allem Spaß am Umgang mit Kleinkindern haben.

„Gesucht werden keine perfekten Personen – wichtig ist, dass Interesse und Freude besteht, dieses Ehrenamt auszufüllen“, heißt es in einer Medinemitteilung der Stadt Bad Waldsee. Die Koordinatorin führt individuelle Vorgespräche mit den Interessierten und wählt passende Familienpaten aus. Die Familienpaten werden geschult. In einer Matching-Phase werde genau geschaut, welcher Pate zu welcher Familie passt. Beide Seiten haben ein Mitspracherecht.