Die schwer zu öffnenden Türen werden bemängelt

Sonja Wild (CDU) sprach in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik die Türen im Haus am Stadtsee an. Die schwer zu öffnenden Türen seien speziell für Rollstuhlfahrer ein Problem. Wild machte sich für elektrische Türen stark. Stadtbaumeisterin Andrea Denzel schilderte die Thematik aus städtischer Sicht: „Die Türen sind Rettungswege und sie mit einer elektrischen Türöffnung zu kombinieren ist extrem schwierig.“ Das die Glastüren sehr schwer sind, räumte Denzel ein. Gleichwohl müsse ein gewisser Druck aufgebaut werden, damit die Türen richtig schließen. „Da gibt es im Moment keine Lösung“, machte Denzel wenig Hoffnung auf eine Verbesserung. Wild entgegnete diesem Umstand kurz mit: „Das ist schlecht.“ Foto: Wolfgang Heyer