Die „Highland Pipes and Drums of Waldsee“ erhalten vom 6. bis 9. September wieder Besuch von deren Partnerband, der „Wick R.B.L.S. Pipe Band“ aus dem hohen Norden Schottlands. Unter anderem gibt es ein Konzert in der Stadthalle.

Wie die Veranstalter mitteilen, ist es schon seit 23 Jahren gelebte Tradition, dass die „Highland Pipes and Drums“ und die „Wick R.B.L.S. Pipe Band“ sich im zweijährigen Wechsel gegenseitig besuchen, um alte Freundschaften zu pflegen, Neuigkeiten auszutauschen und vor allem der gemeinsamen Leidenschaft, der schottischen Dudelsackmusik, nachzugehen. Auch dieses Jahr haben die Bad Waldseer wieder ein Programm für die Zuhörer und Freunde zusammengestellt.

Laut Pressemitteilung wird es dieses Jahr allerdings kein Tattoo in bekanntem Rahmen geben. Dafür seien dieses Jahr zwei Konzerte organisiert worden. Los geht es am Freitag, 7. September, um 19.30 Uhr in Wolfegg. Nach dem großen Erfolg des „Froschkonzertes“ letzten Jahres, veranstaltet der Musikverein Wolfegg gemeinsam mit den „Highland Pipes and Drums“ und der „Wick R.B.L.S. Pipe Band“ wieder ein Konzert, diesmal bei/in der Festhalle. Weiter geht es dann am Samstag, 8. September um 20 Uhr in der Stadthalle in Bad Waldsee.

Zu diesem Konzert sei ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet worden. Seite an Seite mit der „Wick R.B.L.S Pipe Band“ und der „Stadtkapelle Bad Waldsee“ werden die „Highland Pipes and Drums“ schottische Dudelsackmusik, konzertante Blasmusik und eine musikalischen Überraschung präsentieren. Die Blasmusik wird dann im Wechsel mit der schottische Dudelsack-Musik gespielt. Mal flott und dann wieder die bekannten Weisen wie „Highland Cathedral“ oder „Amazing Grace“. Außerdem haben die „Highland Pipes and Drums“ zu diesem Anlass neue Stücke einstudiert. Höhepunkt des Abends soll das gemeinsame Spiel zwischen Blasmusik und Dudelsack-Musik sein.

Karten zum Konzert in der Stadthalle Bad Waldsee gibt es im Vorverkauf bei der Kurverwaltung in Bad Waldsee.