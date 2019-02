„Die Perlenhochzeit“ wird aufgeführt

Die Theatergruppe Winterstettendorf spielt in diesem Jahr die Komödie „Die Perlenhochzeit“. Im Stück kommen Heinrich und Evi früher als geplant aus dem Urlaub zurück. Kaum zuhause, hören sie die Schwiegertochter im Haus – da Evi sie nicht ausstehen kann, beschließen die beiden sich zu verstecken, in der Annahme, Rosi werde gleich wieder gehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach und nach treffen allerdings weitere Familienmitglieder ein und beginnen mit den Vorbereitungen für eine Überraschungsfeier: Die Perlenhochzeit von Evi und Heinrich. Was für eine Blamage, wenn die beiden im eigenen Wohnzimmer hinter Möbeln und Vorhängen ‚untergetaucht‘ gefunden würden. Aber alle Fluchtversuche misslingen, so die Ankündigung. Schlimmer noch ist allerdings, was sie zu hören bekommen über ihre braven Kinder und über den scharfen Heinrich und seine schwangere Sekretärin.

Aufgeführt wird „Die Perlenhochzeit“ am Samstag, 30. März, um 20 Uhr, am Sonntag, 31. März, um 19 Uhr, am Samstag, 6. April, um 20 Uhr, am Sonntag, 7. April, um 19 Uhr, am Freitag, 12. April, und am Samstag, 12. April, jeweils und 20 Uhr. Aufführungsort ist die Gemeindehalle Winterstettendorf. Kartenreservierung sind unter der Telefonnummer 07355 / 1268, täglich ab 16 Uhr bei Familie Herberger möglich.