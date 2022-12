Die Nordwestpassage mit dem Segelboot – eine Live-Reportage

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost für diese Veranstaltung fünf mal zwei Karten. Wer gewinnen will ruft am Mittwoch, 14. Dezember, um 12 Uhr in der Redaktion an, Telefon 07524/9787-11. Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis

Die Live-Reportage „Seenomaden“ auf einer großen Multivisions-Leinwand am Donnerstag, 15. Dezember, um 20 Uhr im Erwin-Hymer-Museum nimmt die Besucher mit auf das vielleicht letztmögliche Reiseabenteuer in einer globalisierten Welt, wie es in der Ankündigung heißt.

Es ist ein Abenteuer, das Doris Renoldner und Wolfgang Slanec an ihre Grenzen und tief in die arktische Seele führt. Über 400 Jahre suchten Seefahrer die legendäre Nordwestpassage, jenen Seeweg nördlich des amerikanischen Kontinents, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Erst dem Norweger Roald Amundsen gelang zwischen 1903 und 1906 die erste komplette Durchfahrt. 111 Jahre später folgen Doris Renoldner und Wolfgang Slanec mit ihrer 13-Meter-Aluminiumyacht „Nomad“ den Spuren des größten Polarforschers aller Zeiten. Die Live-Reportage am 15. Dezember zeigt einen magischen Grenzgang durch die Arktis, ein Segelabenteuer durch das Eismeer mit 7.000 harten Seemeilen von Grönland nach Alaska.

Zwei Sommer lang sind die als „Seenomaden“ bekannten österreichischen Weltumsegler an den Rändern der Welt unterwegs, durch den am dünnsten besiedelten Teil des Planeten. Vorbei an Eisbergen, Gletschern, Fjorden, unbestiegenen Bergen, historischen Orten und abgelegenen Inuit-Dörfern.

Karten gibt es im Vorverkauf für 16 Euro, an der Tageskasse für 19 Euro – jeweils inklusive Museumseintritt. Sie sind an der Museumskasse, unter info@erwin-hymer-museum.de, Telefon 07524/976676-00, sowie bei allen ReserviX-Vorverkaufsstellen und online erhältlich.