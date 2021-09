Die neuen Kurse der VHS Bad-Waldsee ab Oktober

Die VHS Bad Waldsee bietet ab Oktober verschiedene Kurse an, bei den meisten ist eine Anmeldung erforderlich.

So zum Beispiel einen Overlock-Nähkurs für Anfänger und Fortgeschrittene (Kurs-Nummer 212-21405) unter Leitung von Peter Lutz: Dieser Kurs gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, neue Ideen mit Begeisterung zu verwirklichen und trendgemäß umzusetzen. Sie erhalten über 30 Tipps und Tricks zu verschiedenen Sticharten und Techniken für den fachgerechten Umgang mit der Overlock, um problemlos die heutigen Materialien zu verarbeiten. Nach diesem Kurs sind die Teilnhemer laut Ankündigung bestens geschult und können ihren Overlock voll ausnutzen. Von feinster Seide bis zum Fell oder Strickstoff lässt sich alles perfekt nähen. Stoffe kräuseln, dehnen und glatt nähen, alles ist möglich. Die gedruckten Unterlagen mit den diversen Einstellungen und den persönlichen Nähmustern haben die Teilnehmer danach immer griffbereit. Der Kurs ist für Anfänger und auch solche, die bereits mit einer Overlock nähen. Overlocks werden vom Kursleiter im Unterricht zur Verfügung gestellt, oder die Teilnehmer bringen ihre eigene, eingefädelte Maschine mit. Alle Stoffe werden gestellt. Bitte bei der Anmeldung angeben, wenn jemand eine kostenlose Leih-Maschine für den Kurs benötigen. Der Kurs findet in der VHS, Raum 2 (im ersten OG) Klosterhof 2, Bad Waldsee ab Mittwoch, 6. Oktober 2021, von 18.30 bis 21.30 Uhr statt. Mit Anmeldung; sechs bis neun Teilnehmer; Gebühr 42 Euro.

Training – das alltagsnahe Beweglichkeitstraining heißt der Kurs mit der Nummer 212-30217 unter Leitung Annika Hepp. Ob im Büro, in der Uni oder bei körperlicher Arbeit – durch den Alltag wird man täglich in unnatürliche Haltungen gezwungen, welche langfristige Auswirkungen auf den Körper haben können, heßt es in der Ankündigung. Das Mobility-Training bietet dafür den benötigten Ausgleich. Durch alltagsnahe, ganzheitliche Übungen von Kopf bis Fuß werden vor allem muskuläre Verspannungen reduziert, Bewegungseinschränkungen behoben sowie die vollen Bewegungsumfänge der Gelenke erreicht. Mobilität bedeutet demnach: sich schmerzfrei und wohlfühlend über den größtmöglichen Bewegungsradius von Gelenken zu bewegen. Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Yoga-Matte und Hallenschuhe. Der Kurs findet im EG der VHS, Gymnastikraum, Klosterhof 2, Bad Waldsee mittwochs, ab 6. Oktober von 20.15 bis 21 Uhr satt. Er geht über sechs Abende. Mit Anmeldung; Kursgebühr sind 26 Euro.

Außerdem gibt’s einen Onlinekurs mit dem Titel „Yin Yoga mit ätherischen Ölen“ unter der Leitung von Sabrina Hölzl (Kurs-Nummer 212-30113). In der Ankündigung heißt es: Nimm dir Zeit für dich und erlebe eine tiefgreifende und sanfte Yogapraxis. Im Yin Yoga werden die Asanas (Positionen) länger und ohne Kraftanstrengung gehalten. Dadurch wird das Fasziengewebe (das tiefer gelegene Bindegewebe) gedehnt, Verklebungen können gelöst werden. Der Körper kann sich entspannen und die Gedanken können zur Ruhe kommen. Die Wirkung der Stunde wird durch den Einsatz ätherischer Öle zusätzlich gestärkt. Untersuchungen haben gezeigt, dass ätherische Öle – wie auch beim Yoga – physische und emotionale Vorteile bieten. Beendet wird die Stunde mit einer geführten Meditation. Die Öle sind im Preis enthalten und werden nach der Anmeldung dem Teilnehmer per Post zugeschickt. Der Zoom-Link erfolgt vorab per E-Mail. Zehn Euro für die Öle sind in der Kursgebühr enthalten. Der Onlinekurs findet donnerstags, ab 7. Oktober, von 18.15 bis 19.30 Uhr insgesamt vier Mal statt. Kursgebühr: 40 Euro.

Unter der Leitung von Doris Blattner gibt’s den Kurs „Basenfasten: Abnehmen – Entschlacken – Wohlfühlen“ (Kurs-Nummer 212-30500). Er wird wie folgt beschrieben: „Eine Basenfasten-Kur kann Ihnen helfen, den Einstieg in eine gesündere Ernährungsweise zu finden. Bei einer Basenfasten-Kur lassen Sie für eine Woche alle säurebildenden Lebensmittel weg. Dafür kommen Obst, Gemüse und Salat in allen Variationen auf den Speiseplan. Durch Basenfasten können neben Gewichtsabnahme und Entschlackung noch weitere positive Effekte erzielt werden zum Beispiel bei Kopfschmerzen, Hautproblemen, Allergien, Bluthochdruck, Verdauungsproblemen, rheumatischen Schmerzen uvm.“ Die drei Kursabende beinhalten folgende Schwerpunkte: Teil 1: Erläuterung und Vorbereitung der Basenfasten-Woche; Teil 2: Start der Basenfasten-Woche mit Rezepten, Tipps und Motivation; Teil 3: Ende der Basenfasten-Woche – was kommt nach dem Basenfasten? Jeder Teilnehmer erhält ein Skript mit Anleitung und Rezepten zur Basenfasten-Woche. Der Kurs ist für Menschen jeden Alters geeignet, mit Ausnahme von Schwangeren und schwer (chronisch)Kranken. Er findet in der VHS , Raum 1 (im ersten OG) Klosterhof 2, Bad Waldsee statt: Donnerstag, 7. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr, Donnerstag, 14. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr sowie am Donnerstag, 21. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr. Die Kursgebühr lieg bei 52 Euro.

Carina Ludescher leitet den Kurs Harmonische Babymassage nach Bruno Walter (Kurs-Nummer 212-30404). Er verspricht laut Ankündigung „Liebe, Geborgenheit und Entspannung für Ihr Baby“. Diese Massage ist demnach eine Möglichkeit, alle Sinne des Babys zart zu wecken. Sie fördert auf spezifische Weise motorische und geistige Fähigkeiten des Kindes und ist durch ihre ausgleichende Wirkung eine willkommene Hilfe im täglichen Umgang mit dem Kind. Duft, Farbe und Musik setzen durch ihren gezielten Einsatz positive Sinnesreize. In der Kursgebühr enthalten sind Massageöle, Skript und Getränke. Der Kurs findet in der Kinderstube Bad Waldsee, Probst-Kügelin-Str. 8/1 freitags, ab 8. Oktober, von 9 bis 10.15 Uhr über insgesamt vier Termine statt. Kursgebühr: 73 Euro.

Goldschmieden, Schmuck gestalten heitßt der Kurs mit der Nummer 212-20602 unter Leitung von Cornelia Kreissle. Unter Anleitung einer erfahrenen Goldschmiedin und Schmuckgestalterin lernen die Teilnehmer laut Pressemitteilung die Grundtechniken des Goldschmiedehandwerks kennen: Sägen, Feilen, Biegen, Treiben, Hartlöten, Fassen von Edelsteinen. Gearbeitet wird mit Buntmetallen, Sterlingsilber und Gold nach den eigenen Entwürfen. „Gestalten Sie Ihr persönliches Schmuck-Unikat!“, so die Ankündigung. Anfänger werden eingeführt und Fortgeschrittene erhalten Hilfe bei der Umsetzung ihrer Ideen. Zusätzliche Kosten: Material wie Silber, Edelsteine und Zubehör wird im Kurs je nach Verbrauch abgerechnet (Silber 2,50 Euor/g, Gold circa 65 Euro/g); Werkzeug wird zur Verfügung gestellt – Werkzeuggebühr zwölf Euro. Das Goldschmiedn findet in der Realschule, Werkraum 2, freitags, ab 8. Oktober, von 18 bis 21 Uhr, über zwei Termine statt. Mit Anmeldung; Kursggebühr 88 Euro.