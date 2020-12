Die nächsten Türchen haben sich geöffnet. Die Gewinnnummern bis zum 5. Dezember.

Seit dem 2. Dezember haben sich weitere Türchen des Adventskalenders der Bildungsstiftung Bad Waldsee geöffnet. Und das sind die Gewinner-

Die Nummer 4145 gewinnt einen Einkaufsgutschein im Waldseer Weinmarkt in Höhe von 50 Euro. Für die Nummer 2375 gibt es einen Einkaufsgutschein in Flo’s Fashion im Wert von 50 Euro. Die Nummer 2459 gewinnt einen Einkaufsgutschein bei Scheffold Haushaltswaren im Wert von 50 Euro. Für die Nummer 2247 gibt es eine Fußpflege in der Praxis f. Massagen u. Fußpflege K. Limp im Wert von 28 Euro. Und die Nummer 3019 erhält einen Einkaufsgutschein bei Scheffold Haushaltswaren in Höhe von 50 Euro.

Die Nummer 3023 gewinnt ein Kräutermenü für 2 Pers. mit Aperitif im Hotel-Landgasthof Kreuz in Höhe von 55 Euro. Für die Nummer 2307 gibt es einen Einkaufsgutschein in der Parfümerie Bittel im Wert von 100 Euro. Die Nummer 1189 gewinnt ein Exklusiv-Ticket für 2 Personen im Sport Palast Fitness Point im Wert von 100 Euro. Für die Nummer 3670 gibt es einen Einkaufsgutschein in Kleines Café im Wert von 20 Euro. Und die Nummer 3539 erhält einen Design-Luftreiniger mit Hepa-Filter bei ISOTEC Abdichtungssysteme Ehm in Höhe von 100 Euro.

Die Nummer 1302 gewinnt eine Zahnprophylaxe in der Praxis Dr. Ulrich Jung Zahnarzt am Stadtsee in Höhe von 100 Euro. Für die Nummer 3173 gibt es einen Einkaufsgutschein bei Raiffeisen BAG im Wert von 50 Euro. Die Nummer 3996 gewinnt einen Gutschein zur Fußpflege in der Praxis für Physiotherapie A. Vogt im Wert von 40 Euro. Für die Nummer 1778 gibt es einen Goldbarren 1 Gramm bei der Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren im Wert von 50 Euro. Und die Nummer 2265 erhält einen Gutschein für Speisen & Getränke im Gasthaus zum Hirschen in Höhe von 25 Euro.

Die Nummer 2076 gewinnt einen Goldbarren 1 Gramm bei der Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren im Wert von 50 Euro. Für die Nummer 2795 gibt es einen Einkaufsgutschein beim Onkel Robert im Wert von 50 Euro. Die Nummer 1737 gewinnt einen Seminargutschein bei der Schwäbischen Bauernschule im Wert von 100 Euro. Für die Nummer 3580 gibt es eine Probefahrt Wochenende beim Autohaus Stehle im Wert von 250 Euro. Und die Nummer 4359 erhält einen Gutschein für Speisen & Getränke im Scala Restaurant / Café in Höhe von 50 Euro.