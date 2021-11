Die Kursangebote der Volkshochschule Bad Waldsee im November

Von Philosophie am Morgen bis zum Schreinerkurs für Frauen reicht die Palette der Veranstaltungen, die im November von der Volkshochschule (VHS) Bad Waldse angeboten werden.

Den Auftakt macht dabei ein kostenloser Online-Vortrag über so genannte Digitale Gesundheitsanwendungen. Das sind Apps, die auf Rezept ausgestellt werden können. Was können diese Apps ganz konkret? Kann man ihnen vertrauen? Wo liegen deren Grenzen? Dienstag, 16. November, 16 bis 17.30 Uhr - Interessenten erhalten nach erfolgter Anmeldung bei der VHS eine E-Mail mit den Online-Zugangsdaten.

Tags darauf stehen Körpersprache und nonverbale Signale im Fokus: Wer Mimik und Gesten richtig einschätzen kann, hat Vorteile im beruflichen als auch im privaten Bereich. Körperhaltung, Gestik und Mimik zu verstehen und einzusetzen, kann Wunder bewirken. Aufklärung darüber gibt es am Mittwoch, 17. November, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Raum 1 der VHS im Klosterhof 2. Der Vortrag kostet 18 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.

An ältere Kinder und Erwachsenen richtet sich der Märchenabend von 19.30 bis 21 Uhr am Donnerstag, 18. November, in der Stadtbücherei Bad Waldsee. Märchen haben nicht nur beruhigende und tröstende Wirkung, sondern sogar heilende Kraft. Darüber hinaus sind sie unterhaltsam und bannen Langeweile.Voranmeldung wird erbeten, die Lesung kostet 8 Euro.

Aus Massivholz wird beim Schreinerkurs für Frauen am Samstag, 20. November, ein praktisches Klapptischchen gefertigt. Der Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse im Umgang mit Stichsäge, Bohrmaschine und Akkuschrauber, zeigt typische Arbeitsgänge wie exaktes Zuschneiden, Dübeln und Verschrauben und das fachgerechte Schleifen und die Oberflächenbehandlung. Alle Arbeitsschritte werden ausführlich erklärt. Die angemeldeten Teilnehmerinnen nehmen am Ende ihr fertiges Werkstück mit nach Hause. Der Tageskurs im Pfaffenstüble, Klosterhof 3, dauert von 10 bis 17 Uhr und kostet 60 Euro, dazu kommen Materialkosten von 25 Euro.

Kostenlos dagegen ist der kleine Impuls, den Pfarrer Wolfgang Bertl am Freitag, 26. November, in der Reihe „Philosophie am Morgen“ zur Frage „Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“ hält. Beginn in der Stadtbuchhandlung, Ravensburger Straße 5, ist um 8 Uhr; mit Anmeldung.

Der Spaß und der gegenseitige Austausch stehen im Vordergrund des dreitägigen Mal- und Gestaltungskurses zum Monatsende. Am Freitag, 26. November (15 bis 19 Uhr), am Samstag, 27. November (9 bis 18 Uhr) und am Sonntag, 28. November (9 bis 13 Uhr) wird miteinander gemalt, gezeichnet, gespachtelt, geklebt und der Phantasie freien Lauf gelassen. Acht angemeldete Teilnehmer dürfen dabei sein, die Kursgebühr beträgt 97 Euro.