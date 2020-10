Die Kulturveranstaltung „Wildes Holz“ wurde abgesagt

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, die Kulturveranstaltung „Wildes Holz“ am Freitag im Haus am Stadtsee nicht stattfinden zu lassen. Ein Ersatztermin wird gesucht. „Es wäre unverantwortlich, so kurz vor dem ,Lockdown’ noch eine Veranstaltung durchzuziehen, nur weil man es rein rechtlich noch dürfte. Die Verlegung der Veranstaltung erfolgte einvernehmlich in Absprache zwischen Künstler, Tourist-Info, Spektrum K und der Technikfirma“, erklären die Spektrum-K-Verantwortlichen.