Die Kreissparkasse Ravensburg lädt zum kostenlosen Webcast ein

Sparkassen und die DekaBank beantworten in einem digitalen Dialog am Dienstag, 26. Januar, von 19 bis 20 Uhr Fragen rund um die „Geldanlagetrends 2021“. Das Kündigt die Kreissparkasse Ravensburg an. Das Corona-Jahr habe Gesellschaft und Wirtschaft bewegt wie keine andere Krise in den vergangenen Jahrzehnten, heißt es in der Pressemitteilung.

Falsch wäre es laut Pressemitteilung jedoch, auch die niedrigen Zinsen für eine Ausnahmesituation zu halten. Denn realistisch betrachtet würden diese noch über viele Jahre Normalität bleiben. Für Sparer und Anleger ein ernst zu nehmendes Hemmnis beim Vermögensaufbau oder der privaten Vorsorge.

Themen der Sendung sollen unter anderem sein: „Wie sehen die Zins- und Wirtschaftsprognosen für das neue Jahr aus?“, „Wie kann man jetzt den Einstieg in Wertpapieranlagen clever gestalten?“, „Welche Möglichkeiten bieten nachhaltige Anlageprodukte oder Digitalthemen?“ und „Was sollte man bei einem Depot-Check beachten?“

Während der 90-minütigen Online-Sendung „Geldanlagetrends 2021“ sollen all diese und weitere Fragen beantwortet werden.

Mit dabei sind: Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, Lisa Hutzel, Individualkundenberaterin Kreissparkasse Biberach, Jörg Boysen, Deka-Chefanlagestratege, Ingo Speich, Deka-Experte für Nachhaltigkeit und Corporate Governance und Esteban de Lope Fend, Geschäftsführer Deka Immobilien Investment.

Die Experten analysieren die aktuelle Marktsituation, stellen die Anlagetrends für 2021 vor und beantworten live die Fragen von Zuschauern rund um die Themen Geldanlage und Sparen mit Wertpapieren.