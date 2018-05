Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat einen seit Freitagnachmittag aus der psychiatrischen Klinik in Bad Schussenried geflüchteten Sexualtäter geschnappt. Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 3 Uhr, teilte die Polizei mit, den Gesuchten am Ulmer Hauptbahnhof festgestellt und festgenommen zu haben.

Beamte des Polizeipräsidiums Ulm brachten den Mann zurück in die Klinik in Bad Schussenried.

Der 27-jähriger Mann war am frühen Freitagnachmittag aus der psychiatrischen Klinik ausgebrochen.