Die Jubiläumsausgabe des Lauffiebers könnte die letzte sein

Die Startzeiten beim Lauffieber: Bambini (Sa., 11 Uhr, 700 Meter); Kinder (11.20 Uhr, 1400 Meter); Halbmarathon (12 Uhr); Altstadt-Teamlauf (12.15 Uhr, 42 Minuten); 10 000 Meter (15 Uhr). Die Voranmeldung ist online nur noch bis Sonntag, 15. Mai, möglich. Nachmeldungen sind am Freitag, 20. Mai (17 bis 19.30 Uhr), sowie am Samstag ab 9 Uhr bis jeweils eine Stunde vor Wettkampfbeginn im Haus am Stadtsee möglich – solange es Startplätze gibt. Alle Informationen gibt es unter: