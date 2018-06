Die Idee zum „Lauffieber“ ist in Berlin geboren worden

Vier Männer aus Bad Waldsee haben vor Jahren am Berlin-Marathon teilgenommen. Während sie durch die Straßen der Hauptstadt liefen, kam ihnen eine Idee: Das können wir auch. Nun veranstalten Bernhard Schultes, Markus Brauchle, Franz Lorinser und Eckart Knof am kommenden Samstag bereits zum 11. Mal das „Bad Waldseer Lauffieber“, die laut Schultes „wohl größte ehrenamtlich organisierte Laufveranstaltung in der Region.“

Eckart Knof, Herr der Strecken

Eine der größten Herausforderung für Eckart Knof in diesem Jahr war die 10 000-Meter-Strecke. Sie sollte, wie alle anderen Läufe, auch am Rathaus starten. Gemeinsam mit einem Vermesser des Württembergischen Leichtathletik-Verbands hat das gemeistert. Knof ist generell der Wächter über alle Strecken – kümmert sich darum, wenn nach einer Regennacht ein Weg bedeckt ist mit rutschigen Kastanienblüten oder Traktoren Erde auf einer Strecke hinterlassen haben. Mit dem Fahrrad ist er bereits die Marathon-Strecke abgefahren, hat die Kilometerpunkte gesucht. Auch für die Beschilderung ist er zuständig – entlang der Strecken und in der Stadt, damit Läufer etwa den Weg zum Wettkampfbüro oder zur Dusche finden. Hilfe bekommt er bei der Beschilderung von Teams, die er zuvor schult. Muss er in diesem Jahr auf etwas besonders achten? „Wir haben ein paar Baustellen in der Stadt“, sagt Knof, etwa in der Ravensburger Straße. „Aber für die Läufer ist trotzdem genug Platz.“

Franz Lorinser, Wettkampfleiter

Im Wettkampfbüro des Lauffiebers, das in der Stadthalle untergebracht ist, konzentriert sich alles. Und mitten im Trubel von Helfern, Versorgungskisten und Läufern steht Franz Lorinser und behält den Überblick. „Ich koordiniere die Grundbedürfnisse der Läufer“, sagt Lorinser – gibt Startnummern aus, erteilt Infos, und wenn es sein muss, stellt er sicher, dass die Startnummer einer Teilnehmerin, die wegen Zugverspätung direkt zum Start ans Rathaus kommt, dort auf sie wartet. Das muss aber die Ausnahme sein, denn „zu viel individuelle Betreuung geht nicht“, sagt er. Er ist auch die Schnittstelle zum Dienstleister, der seit Jahren die Zeitnahme des Lauffiebers betreut. Wie gut seine Vorbereitung fortgeschritten ist, zeigt die Frage nach den Klos. „Wenn die Frage auftaucht und geklärt ist, wer die Klos hinter dem Hirschhof säubert, wissen wir, dass es bald los geht“, sagt:

Markus Brauchle, Logistiker

„Das Lauffieber funktioniert nur, wenn uns viele unterstützen“, sagt Brauchle. Er ist dafür verantwortlich, die bis zu 400 Helfer zu finden und einzuteilen – am kritischsten dabei seien die Streckenposten, die personenbezogen geplant werden. Zu Brauchles Glück gibt es Gruppen, meist Vereine, die seit Jahren helfen und wissen, was sie zu tun haben. Denn: „400 Einzelhelfer zu koordinieren wäre nicht möglich“, sagt er. Trotz Brückentag ist er sich aber sicher, genügend Helfer zu finden. Dass die Stadtkapelle die Festmeile auf der Hochstatt betreut, werde in Zukunft entlastend sein, so Brauchle. Zusätzlich kümmert sich Brauchle um die Logistik, um Auf- und Abbau der Tribünen, um genügend Wasser und Bananen. Und was für Lorinser die Klos sind, sind für Brauchle die Medaillen: 270 Einzelanfertigungen für die besten Läufer sowie 350 für die Kinderläufe hat er prägen lassen.

Bernhard Schultes, Koordinator

„Während die drei Herren spezielle Ressorts haben, mach ich den Rest“, sagt Bernhard Schultes. Das heißt: Sponsorensuche (Schultes: „Das ist die schwierigste Aufgabe“), Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen des Lauffieber-Magazins. Er ist auch der Herr über die Finanzen. „Und bei ihm laufen alle Infos zusammen“, sagt Brauchle über Schultes. Von den vier Organisatoren ist er wohl der bekannteste, schließlich moderiert er von der Tribüne am Rathausplatz das Geschehen und nimmt die Siegerehrungen vor. Besonders freut sich Schultes auf den Altstadt-Teamlauf, der in diesem Jahr erstmals angeboten wird und für den sich Firmen, Vereine, Schulklassen und sonstige Gruppen nur noch heute anmelden können.