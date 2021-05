Die Hymer Connect App ist ausgezeichnet

Mit dem ersten smarten Ökosystem für das vernetzte Reisemobil hat Hymer das Thema Digitalisierung in der Reisemobilbranche im letzten Jahr ein entscheidendes Stück vorangetrieben. Dieser Meinung ist laut einer Pressemitteilung auch die Jury des diesjährigen German Innovation Awards: Für herausragende Innovationsleistung erhält die Hymer Connect App die höchste Auszeichnung in Gold in der Kategorie „Excellence in Business to Consumer – Transportation“. Das Siegel zeichnet jährlich innovative Produktneuheiten sowie Lösungen und Services mit Mehrwert für die Nutzer aus. Neben Fahrzeugen der Hymer B-Klasse Masterline werden künftig auch weitere Baureihen ab Modelljahr 2022, wie die B-Klasse Modern-Comfort, mit der Hymer Connect App erhältlich sein. Die Hymer Connect App stellt laut Pressemitteilung relevante Cockpit-Informationen des Fahrzeugs übersichtlich auf dem Smartphone dar und ermöglicht auch die Steuerung vieler Wohnraumkomponenten wie Licht, Heizung, Klimaanlage und SAT-Anlage via Bluetooth oder Web.