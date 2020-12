Die Gewinner des Adventskalenders der Bildungsstiftung am 9. Dezember

Von Schwäbische Zeitung

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet vor Weihnachten am Mittwoch, 23. Dezember, von 10 bis 18 Uhr flächendeckend im Altkreis Ravensburg kostenlose Corona-Antigentests an.

Die Aktion findet laut der Ankündigung des DRK zeitgleich statt in Aulendorf, Baienfurt, Bad Waldsee, Horgenzell, Ravensburg, Waldburg, Weingarten, Wilhelmsdorf und Mochenwangen. Am 24. Dezember gibt es vormittags auch eine kostenlose Testaktion des DRK in Baindt.

Die Aktion hilft, dass Risikogruppen, die Angst haben, sich infizieren zu können, ...