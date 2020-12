Die Gewinner des Adventskalenders der Bildungsstiftung am 2. Dezember

Im Landkreis Ravensburg sind innerhalb von 48 Stunden fünf Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Zu den zwei Toten, die bereits am Montagabend vom Landesgesundheitsamt gemeldet wurden, kamen am Dienstag in der täglichen Meldung des Landratsamtes Ravensburg noch einmal drei Sterbefälle hinzu.

Somit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis auf 21. In der ersten Pandemiewelle im Frühjahr gab es sieben, in der zweiten Welle bislang schon 14 Todesopfer, also doppelt so viele.