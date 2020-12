Die Gewinner des Adventskalenders der Bildungsstiftung am 12. Dezember

Während das Tettnanger Krankenhaus am Donnerstag wegen Corona einen Aufnahmestopp verhängt und auch die Notaufnahme geschlossen hat, ist die Lage im Klinikum Friedrichshafen noch entspannter. Ob und wie sich die Schließung in Tettnang auf den Standort Friedrichshafen auswirkt, sei einen Tag später noch nicht zu abzuschätzen, sagt Susann Ganzert, Sprecherin des Medizin Campus Bodensee (MCB), zu dem die beiden Kliniken gehören. Fest steht aber: Die Zahl der positiv aus das Virus Getesteten ist in Tettnang weiter angestiegen.