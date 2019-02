Die Geschichte von Winnetou und Old Shatterhand einmal neu erzählt

Zwei erwachsene Männer im Anzug, die auf der Bühne einen auf Winnetou und Old Shatterhand machen und auf imaginären Pferden reiten, gegen Banditen kämpfen oder das Beil der Bruderschaft suchen – das klingt erst einmal ziemlich schräg. Mit Uli Boettcher und Bernd Kohlhepp war das am Samstagabend aber äußerst amüsant anzuschauen. In der prall gefüllten Stadthalle haben die beiden Kabarettisten ihr Comedyprogramm „Winnetou IV“ präsentiert und für einige Lacher gesorgt.

Die Eingangsmusik verrät schon, worum es an dem Abend geht: Gitarrenklänge und Mundharmonika versetzen den Zuschauer in die Welt des Wilden Westens. Kohlhepp als Schauspieler will mit einem Westernfilm groß rauskommen und hat das Drehbuch zum Film „Winnetou IV“ geschrieben. Zusammen mit Boettcher als Regisseur will er an dem Abend in den Zuschauerreihen einen Produzenten für den Film finden. Und so stellen die Kabarettisten also ihre Idee vor: Die Geschichte beginnt jedoch nicht wie erwartet in den Staaten, sondern im Kaukasus. Old Shatterhand (Kohlhepp) erfährt aus einem Telegramm, dass sein Blutsbruder Winnetou doch nicht verstorben ist, sondern noch am Leben ist. Boettcher spielt hierbei den Überbringer der Nachricht, einen kleinwüchsigen hinterlistigen Mann. Mit großem schauspielerischen Können und schwäbisch-kaukasischem Akzent brilliert der schwäbische Kabarettist Boettcher hier schon förmlich und hat die Lacher auf seiner Seite. Westernmusik erklingt wieder und Old Shatterhand alias Kohlhepp wird klar: „Mein Bruder lebt! Ich muss zurück nach Amerika!“ Damit endet der Prolog und der Drehbuchautor und sein Regisseur Boettcher holen sich Tipps aus dem Publikum. Ein Titelsong darf bei einem Westernfilm auch nicht fehlen, also singen die Kabarettisten stilecht „Yippie-ya-yeah“ und zeigen, dass sie auch musikalisch was drauf haben.

Aber weiter im Film: Old Shatterhand macht sich auf die lange Reise nach Amerika und auf die Suche nach Winnetou. In den USA angekommen, gibt es ein Widersehen mit dem nervigen kleinwüchsigen Kaukasier, den Boettcher durch sein großes schauspielerisches Talent fast schon zum Publikumsliebling werden lässt. Im Verlauf der Reise in den USA schlüpfen die beiden immer wieder in verschiedene Rollen und bringen die Zuschauer regelmäßig zum Lachen. Besonders Kohlhepp beeindruckt: Ob als Old Shatterhand oder als grumpelnder, einhändiger Medizinmann mit Klumpfuß: Seine Ausdrucksweise auf der Bühne ist einfach einmalig. Aber auch Boettcher begeistert mit seiner ausgefeilten Gestik und Mimik. So bewegt er sich beispielsweise mit „sch-sch“- Geräuschen über die Bühne und erklärt, er sei ein wehender Busch in der Prärie. „Ein Busch? Klingt eher wie starkes Asthma“, lästert Kohlhepp und das Publikum verfällt in schallendes Gelächter. Immer wieder switchen die beiden aus ihren Rollen zurück und beziehen die Anwesenden in der Stadthalle mit ein. So ist der Zuschauer ist immer dabei in der Geschichte.

Nach Begegnungen mit einem Bären, einem Büffel oder dem grantigen Medizinmann findet Old Shatterhand nach allen Widrigkeiten endlich zu seinem totgeglaubten Blutsbruder Winnetou (Boettcher) und es kommt zu einem kurzzeitigen Happy End. Ein rasanter Westernfilm voller Witz und Musik – das Publikum in der Stadthalle ist begeistert und gibt die Zustimmung, dass der Film so produziert werden kann. Boettcher, der zuvor bereits in Bad Waldsee aufgetreten war, hat an diesem Abend zusammen mit Kohlhepp den Zuschauern - jung wie alt - einen äußerst humorvollen Abend beschert. Davon zeugte auch die nahezu ausverkaufte Stadthalle. Die Organisatoren der Reihe „Kultur am See“, deren Veranstaltungen normalerweise im Haus am Stadtsee zu sehen sind, haben wieder einmal für ein tolles Kulturprogramm in Bad Waldsee gesorgt.